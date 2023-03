Rocío Muñoz Morales, il toccante messaggio per il padre: "Stai combattendo per la vita, sei un guerriero"

Sceglie una foto di qualche tempo fa Rocìo Munoz Morales per esprimere tutto l'amore possibile al suo papà in un momento particolarmente delicato come questo. "Oggi è il tuo giorno, la tua festa papino mio, ed è una festa speciale" ha scritto l'attrice spagnola a corredo dello scatto che la mostra con il padre Manuel durante l'ultimo Festival del cinema di Venezia di cui è stata madrina: "Da un mese stai, anzi stiamo (perché non sei solo) combattendo per la vita, lottando con tutte le tue/nostre forze. E posso solo dirti con immensa tristezza e dolore dentro al cuore, che sei un campione, un guerriero, un combattente… In realtà quello che sei sempre stato.

Te quiero infinito… Te adoro… Y estoy muy orgullosa de que ty seas mi papá". Nessun riferimento specifico alle cause della sofferenza che Rocio Morales, le sorelle Pilar e Veronica e la madre Maria Pilar stanno affrontando, ma il riferimento alla forza dell'uomo lascia pensare che possa trattarsi di un problema serio, fronteggiato con tutto l'amore e la determinazione necessari in un momento simile.

Un pensiero d'amore, inoltre, l'attrice spagnola lo riserva al compagno Raoul Bova, padre delle sue figlie Luna e Alma: "Non posso dimenticare però il papà che ho scelto per le mie piccole, Alma e Luna, un papà innamorato, un papà che ci protegge, che ci cura, che vuole scoprire il mondo nuovamente insieme alle nostre figlie. Ti amo" si legge nel post che mostra la donna con gli uomini più importanti della sua vita.