Sara Affi Fella mostra il corpo dopo il parto: “Non mi sono mai vista così bella”

Sara Affi Fella è diventata mamma di Tommaso da poco più di un mese e la gioia della maternità passa da un sorriso che nella foto postata su Instagram completa la bellezza del suo corpo mostrato per la prima volta dopo il parto. Con un messaggio a corredo dello scatto che la mostra in lingerie, la ex tronista è stata sincera nel raccontare come all’inizio della gravidanza sia stata spaventata nell’osservare i cambiamenti del suo corpo, salvo poi accettarsi e sentirsi bella come mai prima d’ora.

“Dall’inizio della mia gravidanza ho iniziato a notare ogni singolo cambiamento del mio corpo... Sono sempre stata attenta alla forma e vedermi così nei primi periodi mi ha un pò spaventato”, ha raccontato Sara: “Forse qualche anno fa non avrei mai pensato di pubblicare una foto così, poi però la vita cambia e con lei sono cambiata anche io. Oggi guardo questa foto, penso a mio figlio e sorrido. Sorrido perché in realtà io non mi sono mai vista così bella”.

Sara Affi Fella mostra la pancia dopo il parto: i messaggi dei follower

Tanti i messaggi di affetto arrivati alla neomamma da parte delle follower che si sono riconosciute nelle sue parole: “Forse è una delle foto più belle che avresti potuto pubblicare”, le ha scritto qualcuno; “Sei da amirare”; le ha fato eco qualcun’altra. E lontani anni luce appaiono i tempi in cui Sara Affi Fella finì nel polverone delle polemiche per aver nascosto l’ex fidanzato Nicola Panico alla redazione di Uomini e Donne: oggi l’influencer è felice più che mai accanto al compagno Francesco Fedato, calciatore della Casertana, e al suo Tommaso.