"Hai scambiato una Ferrari per una Twingo": Shakira contro Piqué (e la nuova fidanzata)

Shakira senza esclusione di colpi contro Piqué. Nella nuova canzone lanciata oggi dalla popstar colombiana, le frecciatine contro l'ex marito sono notevoli. Del testo di "Music Sessions #53" (musica di Bizzarrap e parole di Shakira), aveva già pubblicato un'anteprima. "Un lupo come me non è per i ragazzi come te", tra le frasi del brano, "Ero troppo grande per te ed è per questo che stai con qualcuno proprio come te. Questo è per mortificarti, masticare e deglutire, deglutire e masticare". E ancora: "Hai scambiato una Ferrari con una Twingo e un Rolex con un Casio".

Shakira cita anche il numero 22, il simbolo della coppia ai tempi d'oro: "Io valgo due volte 22", canta la colombiana mentre compone il numero 22 con le mani. Riferendosi direttamente alla nuova fidanzata dell'ex, Clara Chía: "Hai il nome da brava persona, chiaramente non è così" attacca Shakira.

Il presunto tradimento di Piqué e la fine del matrimonio

Shakira e Piqué hanno annunciato la loro separazione lo scorso giugno. Il matrimonio è finito dopo 12 anni d'amore, pare per un tradimento di lui. La loro storia è iniziata nel 2010, anno della Coppa del Mondo in Sudafrica vinta dalla Spagna. La coppia si incontrò durante la registrazione del videoclip "Waka Waka" e da quel momento iniziò una frequentazione che portò alla nascita dei due bambini, nel 2013 Milan Piqué e nel 2015 Sasha Piqué.

Chi è Clara Chia Martì, fidanzata di Piqué

Clara Chia Martì ha 23 anni (12 in meno del calciatore spagnolo) è una studentessa in comunicazione d'impresa e pubblicità in una università di Barcellona. Lavorava in un bar per mantenersi gli studi, professione lasciata dopo l'ingresso come stagista nello studio di produzione di proprietà del calciatore. Proprio lì si sarebbero conosciuti.