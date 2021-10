Un volto conosciuto va a corteggiare la tronista "trans" di Uomini e Donne

Un volto noto agli spettatori di Uomini e Donne torna a corteggiare Andrea Nicole. Si tratta di Simone Cipolloni, che più volte il pubblico televisivo ha visto partecipare a più trasmissioni tv e che ora torna a mettersi in gioco al cospetto della tronista più apprezzata di questa stagione.

Impossibile non riconoscerlo sul finire della puntata di ieri, quando Maria De Filippi ha annunciato alla cosiddetta tronista "trans" (oggi donna, in passato nata biologicamente maschio) nuovi uomini in arrivo per corteggiarla. Tra questi ecco appunto Simone, ex corteggiatore di Clarissa Marchese, che non fu la scelta della bellissima ex Miss tutt'ora impegnata con Federico Gregucci, da cui ha avuto la figlia Arya, nonché ex corteggiatore anche di Desirée Popper, di cui (anche in questo caso) non fu la scelta. Non è ancora chiaro se Andrea Nicole abbia intenzion di tenerlo.

Chi è Simone Cipolloni

Poco più che trentenne ed originario di Verbania, Simone Cipolloni ha partecipato a diverse trasmissioni televisive: oltre a Uomini e Donne, anche Caduta Libera con Gerry Scotti, questa volta nelle vesti di concorrente. Oltre centomila follower su Instagra, di professione fa il modello. Tra le sue passioni i viaggi, il lifestyle e la moda: "Amo condividere le esperienze della mia vita", scrive nella sua bio di Ig. Occhi di ghiaccio e alto 1.90, il suo fisico è statutario.