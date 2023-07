Simone Rugiati, la teoria complottista sul clima: "Miscele spruzzate nell'aria"

È bufera sullo chef Simone Rugiati, che in queste ore ha diffuso teorie complottiste nel merito dei cambiamenti climatici. Mentre infatti Milano fa ancora la conta dei danni dovuti alla tempesta dell'altroieri, e mentre la Sicilia va a fuoco per il caldo record, il volto televisivo dice ai suoi fan che i fenomeni metereologici verrebbero manipolati artificialmente dall'uomo.

"Mi sono messo a leggere i vostri messaggi con video di cantine con un metro di acqua e ghiaccio a Milano e l'inferno in Sicilia", ha detto Rugiati, immortalandosi in un video pubblicato sul suo profilo Instagram e reso virale dalla giornalista Selvaggia Lucarelli. "Si passa da complottisti a toccare questi argomenti, ma non me ne frega niente, perché ci sono le prove che c'è una manipolazione climatica", ha proseguito. "Da anni vengono spruzzate in aria miscele per non far piovere quando c'è un evento di stato. Questo giochino p stato un po' abusato. Cercare di parare il riscaldamento con delle azioni umane... Parliamoci chiaro: si può manipolare il clima. In alcune zone si possono causare pioggia e siccità. Non vi stupite più di tanto. Dovete sapere che è così".