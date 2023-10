Bruganelli e Spinalbese, le foto con i figli: lei fa da tata a Luna Marì e lui taglia i capelli a Davide Bonolis

Qualcuno aveva lanciato il gossip che tra loro potesse esserci del tenero, ma la realtà è stata prontamente smentita da loro stessi: Sonia Bruganelli e Antonino Spinalbese hanno iniziato a frequentarsi solo per questioni lavorative e se dai loro incontri professionali sia nata poi una bella amicizia, è una circostanza ulteriore che oggi è raccontata anche sui social.

"Le serate improvvisate. Grazie Antonino di aver gentilmente concesso la tua arte per la family" ha scritto la produttrice ed ex moglie di Paolo Bonolis a corredo di una foto che mostra l'ex hairstylist, già compagno di Belen Rodruguez, intento a tagliare i capelli al figlio Davide Bonolis. E lui, dal canto suo, ha ricambiato la condivisione social con lo scatto che mostra Sonia nella versione "tata" di Luna Marì, nata dall'amore finito da un pezzo per la showgirl. Un'intesa che coinvolge anche le rispettive famiglie quella tra Bruganelli e Spinalbese che, single entrambi, erano subito stati individuati come potenziali partner. "Mi dispiace per Dagospoia…. E un po' anche per me", aveva scritto l'ex opinionista del Grande Fratello Vip rispondendo al gossip del sito con una foto che la mostrava con Federico Lampredi, autore televisivo che ha collaborato tra i vari programmi alla produzione del GF e di Ciao Darwin, e a Violante Bartalucci, produttrice esecutiva di Nonpanic, che fa parte del gruppo Banijay, e Antonino Spinalbese, appunto, con cui è nell'aria un progetto televisivo.