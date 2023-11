"Stai con Antonino?", Sonia Bruganelli non smentisce: la risposta è spiazzante

Che tra Sonia Bruganelli e Antonino Spinalbese ci sia un feeling non è più un segreto. Negli ultimi mesi i due si sono visti spesso e fatti vedere sui social, tanto da far nascere più di qualche dubbio sul loro rapporto. È solo un'amicizia - come hanno detto dopo i primi rumors - o c'è qualcosa in più?

Alla produttrice non dispiace giocarci con questa storia, anche se le ultime dichiarazioni la tradiscono un po'. Ospite di Turchesando, su Radio Cusano Campus, è tornata a parlarne, tirando fuori la loro prima foto pubblicata sui social - a ottobre - in cui Antonino, inginocchiato, le porge un mazzo di rose rosse. "Quì c'era il signore delle rose e abbiamo detto 'va beh, facciamo ridere'" ha spiegato. "C'è però chi vi ha creduto e vi ha fatto una ship. Adesso saranno tutti disperati" ha replicato la conduttrice, Turchese Baracchi, ma Sonia a quel punto ha fatto un passo indietro, di fatto evitando la smentita: "Io non sto dicendo che... Ho detto che è un amico, poi chissà". In studio c'era anche Gabriele Parpiglia, che ha provato ad aiutare l'ex moglie di Paolo Bonolis dall'impasse: "Tu hai detto che paga le cene, che è un bel ragazzo. Possiamo smentire allora? Per delineare". Sonia Bruganelli ha risposto in modo schietto: "No, non smentiamo, perché comunque fa curriculum una relazione con Antonino".

Ironia o verità? Aspettiamo un po' per dirlo, nel frattempo è evidente che qualcosa tra i due bolle. Certo è che sarebbero davvero una bella coppia.