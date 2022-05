Ritocchino per Sonia Bruganelli: la foto dopo l'intervento

Ritocchino di bellezza per Sonia Bruganelli. Se finora l'imprenditrice e moglie di Paolo Bonolis non aveva ceduto ad alcun intervento di chirurgia estetica, nelle scorse ore la 48enne ha confidato di aver fatto ricorso da una blefaroplastica, ovvero un intervento alle palpebre. A raccontarlo è lei stessa su Instagram. Nel dettaglio, si tratta di una blefaroplastica superiore, ossia l?intervento che permette di eliminare la pelle in eccesso dall'area superiore degli occhi: l'obiettivo è di avere palpebre più leggere, meno gonfie, ed eliminare così l'effetto tenda.

"Ho fatto la blefaroplastica per illudermi di essere ancora come nella foto", scrive Sonia a corredo di uno scatto che la immortala insieme al figlio ormai cinque anni fa. E ancora, in una seconda foto, l'ex opinionista del Grande Fratello Vip (non sarà nel cast dell'anno prossimo, ndr) si immortala con i cerottini ai lati occhi, segno che l'intervento è recente. E' la prima volta che Sonia racconta di essere intervenuta sul suo aspetto fisico. Anzi, proprio alcune settimane fa aveva risposto a tono a chi, di fronte ad una foto in bikini, sosteneva che il suo seno fosse rifatto. Sul decollete, aveva sottolineato lei, non era mai intervenuta.