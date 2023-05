Sophie e Alessandro, la festa per la nascita della figlia: le dolcissime foto di famiglia

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno organizzato una festa per la loro Céline Blue. Una festa di ben arrivata in famiglia alla quale hanno partecipato amici e familiari. Per l'occasione era stato allestito un angolo foto con palloncini dorati e rosa cipria, due torte e fiori. Poi ancora un tavolo con confetti e dolcetti di ogni genere (rigorosamente rosa).

Sono state scattate le prime, e ufficiali, foto di famiglia con tanto di partecipazione della loro cagnolina BB. Dai post su Instagram non è chiaro se fosse presente al party della bimba anche Niccolò, il figlio che Basciano ha avuto con la modella Clementina Deriu sette anni fa. Il piccolo era però andato in ospedale per conoscere la sorellina e portare un disegno e un peluche a Sophie.

La storia d'amore tra Sophie e Alessandro

Alessandro e Sophie si sono conosciuti durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip tra il 2021 e il 2022. Modello e influencer di 33 anni, Alessandro è diventato famoso come corteggiatore di Uomini e Donne, prima, e come tentatore di Temptation Island, poi. Il successo per Codegoni, 23 anni, è arrivato con Uomini e Donne in seguito è diventata un'influencer.

Dopo il reality di Canale 5 la loro storia d'amore si è fatta sempre più seria: prima si sono presentati alle famiglie e poi sono andati a convivere. Indimenticabile la proposta di matrimonio sul red carpet del Festival di Venezia e proprio come aveva raccontato Sophie a Verissimo il suo sogno si è avverato: "Il mio desiderio più grande è diventare mamma, e sogno Ale come papà dei miei figli". Il prossimo passo adesso saranno le nozze e presto arriveranno informazioni al riguardo.