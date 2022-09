Il nuovo libro bomba rivela: il soprannome dello staff di palazzo per Meghan Markle

Meghan Markle era una ?sociopatica narcisista? che stava pianificando fin dall?inizio la sua uscita dalla royal family. Queste le nuove dichiarazioni sulla Duchessa di Sussex rilasciate dal suo staff, leggibili nel nuovo libro bomba di Valentine Low, ?Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown?.

Il nuovo libro bomba

L?autore, da quindici anni corrispondente reale del Times, racconta una serie di aneddoti riguardanti il rapporto (pessimo), che i duchi di Sussex intrattenevano con i propri dipendenti, la percezione che i due avevano della vita a Palazzo. Il libro esce il 6 ottobre nel Regno Unito, ma il Times ne sta anticipando estratti che intanto stanno galvanizzando la stampa britannica e non solo.

Il comportamento di Meghan

Si legge che Meghan è stata più volte accusata di comportamenti scorretti, al limite del mobbing, ai danni del suo staff. Il rapporto si era fatto così travagliato che una volta fu costretto a intervenire lo stesso fratello di Harry, il principe William. Meghan aveva apertamente criticato il lavoro di una collaboratrice davanti ai colleghi. Secondo quanto raccontato da Low, il principe di Galles si fece avanti per rassicurare la giovane donna che si era sentita mortificata dalle osservazioni della Duchessa.

La strategia

Ma non solo Meghan, pare che anche il principe Harry fosse ?altrettanto sprezzante? nei confronti dello staff. Un insider ha raccontato al giornalista: ?Mandava loro e-mail orribili. Era così rozzo?. I Duchi pressavano continuamente i loro collaboratori, chiamandoli ?ogni dieci minuti? anche durante il weekend. ?Non potevi sfuggirgli. Non c'erano linee né limiti, era l'ultima cosa la sera, la prima cosa al mattino?, ha riferito una gola profonda. Pare che dietro l?atteggiamento ostile ed altezzoso di Meghan ci fosse una particolare strategia. ?Voleva essere rifiutata, perché era ossessionata da quella narrativa sin dal primo giorno?, ha spiegato una fonte.

Il soprannome

Nonostante i collaboratori si siano sempre dimostrati gentili e concilianti l?ex attrice era decisa a riportare un?altra versione dei fatti. Tanto che nel corso dell?intervista a Oprah Winfrey ha negato le accuse di mobbing asserendo di aver addirittura pensato al suicidio. Gli ex collaboratori dei Sussex tuttavia non ci stanno. Pare che dati i continui soprusi e prepotenze della Duchessa lo staff si fosse affibbiato un nomignolo che sottolineava il clima di tensione che aleggiava all?epoca a palazzo: ?Sussex Survivors Club?, ovvero ?I club dei sopravvissuti ai Sussex?. Pare che tra lacrime, licenziamenti ed angherie, ben in pochi siano resistiti nell?orribile clima di terrore creato a corte dalla Markle.