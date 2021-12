Squid Game, Jung Ho-yeon dimagrita dopo il successo: "Non ho il tempo di mangiare"

Le ultime foto pubblicate su Instagram da Jung Ho-yeon hanno confermato ciò che l’attrice protagonista di Squid Game aveva raccontato tempo fa parlando dell’ondata di successo inaspettato dovuto alla serie sudcoreana. "Ho perso circa 3 Kg in una settimana quando Squid Game ha avuto successo. Non riuscivo a mangiare, non era stress, ma era una sensazione che non conoscevo" aveva confidato in un’intervista a The Hollywood Reporter la 27enne interprete di Kang Sae-byeok che sui social appare adesso molto dimagrita: "Ho fatto fatica a seguire la velocità con cui il successo di Squid Game cresceva. Credo che dopo la pandemia di Covid, tutto sia diventato più veloce. Anche online, accade tutto istantaneamente. È davvero dura stargli dietro".

E ancora: "Non avevo neanche il tempo di mangiare. Così, ho perso troppo peso. Tutti i vestiti che mi andavano bene quando sono arrivata in America, adesso mi vanno troppo larghi" ha aggiunto ancora Jung Ho-yeon in una nuova intervista che ha ripercorso un periodo molto frenetico scaturito dalla popolarità dell’acclamatissima serie, a oggi la serie Netflix più vista di sempre con 111 milioni di telespettatori nei soli primi 28 giorni di programmazione.

La seconda stagione di Squid Game

Dopo il travolgente successo di Squid Game la seconda stagione è già in fase di preparazione. Il creatore Hwang Dong-hyuk ha sottolineato che c'è stata così tanta pressione e richiesta da parte del pubblico di continuare la serie che non ha avuto praticamente scelta. Per ora, però, la trama di Squid Game 2 è ancora da definire. Il processo di elaborazione della trama di Squid Game, inizialmente pensato come un lungometraggio, ha richiesto 10 anni di lavoro ed è partito tutto da un'idea del 2008, un tempo certamente non altrettanto lungo per la seconda attesissima stagione.