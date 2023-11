Stefano Tacconi torna a camminare dopo l'aneurisma, l'emozione della moglie Laura: "È la mia roccia"

Stefano Tacconi è tornato a camminare dopo l'aneurisma. Una notizia bellissima per l'ex portiere della Juve che, dopo l'emorragia cerebrale che lo ha colpito un anno e mezzo fa, ha ripreso a camminare da solo. Stefano, infatti, è entrato nello studio di Verissimo, di cui è stato ospite, senza carrozzina, camminando da solo, appoggiato solamente a un paio di stampelle. Stefano ha raccontato a Silvia Toffanin come sta adesso, come ha affrontato la sua nuova operazione, alla Cistifellea, e qual è il suo obiettivo principale del momento: cioè, tornare a camminare come una volta, senza stampelle.

Nonostante sia stato operato nuovamente d'urgenza alla Cistifellea - è la terza operazione in tre anni per l'ex calciatore - Stefano sta riprendendo possesso della sua vita e ha reimparato a camminare, oltre che a parlare, dopo l'aneurisma che lo ha colpito un anno e mezzo fa.

"Dopo una visita di controllo, una settimana fa, il medico mi ha detto che dovevo operarmi di nuovo e ho fatto la terza operazione in tre anni. Per fortuna è andato tutto bene e sono qua di nuovo. Stavolta non mi sono spaventato, ero tranquillo. Dopo quello che ho passato prima questa è stata una sciocchezza. ", sono le parole di Stefano che, nonostante questo nuovo problema di salute, è sempre più forte e pronto a dire addio a stampelle e sedia a rotelle.

"Adesso sto andando anche con una sola stampella - ha dichiarato, orgoglioso, Stefano -. La riabilitazione sta facendo effetto". Buone notizie, quindi, per lo stato di salute dell'ex calciatore che, nel momento più buio della sua vita, ha sempre avuto l'appoggio della sua famiglia e, in particolare, di sua moglie Laura, grande amore della sua vita.

Arrivata in studio, Laura è scoppiata a piangere ricordando i momenti più duri dello scorso anno e mezzo, quando ha creduto di perdere davvero suo marito. "È la mia roccia" ha ammesso Laura, tra le lacrime, per poi raccontare la tragedia vissuta con la malattia del marito, che non ha mai abbandonato.

"Mi è arrivata una chiamata da Asti, era dall'ospedale, una dottoressa mi ha detto che Stefano aveva avuto un aneurisma cerebrale, che era gravissimo, ho ancora il timbro di voce della dottoressa nelle orecchie", spiega Laura, ancora provata al solo ricordo di quel momento. Ma c'è una notizia positiva, Stefano ora sta meglio, parla bene e riesce perfino a camminare da solo. E, con le prosime sedute di riabilitazione, forse, potrà arrivare a farlo senza l'aiuto delle stampelle e a tornare a correre da vero campione che è, come faceva una volta in campo.