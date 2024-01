Teo Mammucari e la "frusta" di Lorenzo Tano: "L'ho visto sotto la doccia, il dna esiste"

Teo Mammucari show. La prima data di "Sarà capitato anche a voi" - spettacolo teatrale in cui il comico romano porta sul palco tutta la sua dissacrante ironia - è stata a dir poco esilarante. In platea tanti amici vip, da Ilary Blasi a Milly Carlucci e altri protagonisti dell'ultima edizione di Ballando con le stelle con cui ha condiviso l'avventura televisiva su Rai1.

E conoscendo Teo, non potevano pensare di uscirne indenni. Il primo bersaglio di Mammucari è stato Lorenzo Tano, che nel programma ha trovato l'amore. Il primogenito di Rocco Siffredi era a teatro proprio con la fidanzata Lucrezia Lando, e come riporta Dagospia non è certamente passato inosservato: "Lorenzo alzati - lo ha chiamato il comico - Ti pesa il pisello? Lo so, è grande, l'ho visto sotto la doccia. Ha 'na frusta... Il dna esiste". Nessun commento da parte di Tano, ma tante le risate del pubblico. Poi è stato il momento di Rosanna Lambertucci: "Si è sposata sei mesi fa, ma come ti va, prendi la coca? Dopo i 60 anni il sesso è più eccitante, non sai se vieni o te ne vai".

Infine non ha fatto mancare una battutina a Ilary Blasi: "Purtroppo non rientro nei suoi gusti - ha detto - Ma fammece rientrà". Gag anche con Milly Carlucci e Anna Falchi, stuzzicata in campo amoroso: "È con il nuovo fidanzato? Ne cambia uno al mese". Su Selvaggia Lucarelli - sua grande rivale - nessuna parola: "Della giuria non posso parlare, bisogna avere rispetto".