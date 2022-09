Uomini e Donne, Teresa e Salvatore si sono lasciati. Lei rivela: "Ho toccato il fondo ma bisogna rialzarsi"

Un'altra coppia nata sotto i riflettori di Uomini e Donne è arrivata al capolinea. Stiamo parlando di Teresa Cilio e Salvatore Di Carlo che, dopo un matrimonio celebrato nel 2016, si sono lasciati. I due, che si erano conosciuti proprio nel programma pomeridiano di Maria De Filippi e che avevano messo alla prova il loro amore a Temptation Island, dopo essere diventati marito e moglie non hanno retto alle difficoltà della vita matrimoniale e hanno interrotto il loro rapporto, che sembrava indissolubile, una volta per tutte.

"Vi racconto una storia: Alla fine lei ce la fa" ha rivelato lei in un recente post su Instagram dove, a oggi, non c'è più traccia di quello che è stato suo marito per sei anni.

Per ora, i motivi della rottura tra i due non sono stati svelati, entrambi, infatti, hanno deciso di mantenere un profilo basso sulla faccenda, finché lei, ha rotto il silenzio rivelando quanto sia stato difficile questo periodo e quanto abbia vissuto male la separazione da Salvatore.

Teresa si è, infatti, lasciata andare a un lungo sfogo sulle sue stories Instagram dove ha rivelato che "una persona quando sta male non deve necessariamente piangersi addosso ma ricominciare a vivere" riferendosi alla fine del suo matrimonio con Salvatore.

"Io sono stata malissimo - ha poi aggiunto la Cilio - Ma poi si arriva a toccare il fondo e quando poi tocchi il fondo devi comunque aggrapparti a qualcosa. Detto questo, sono convinta, in base a quello che ho passato e ho vissuto, che i problemi gravi della vita sono altri. Penso che la salute sia alla base di tutto, senza quella non puoi fare nulla”.

Così, con il sorriso sulle labbra, Teresa cerca di affrontare con serenità questa rottura, nonostante il dolore, e con un grintoso "Bisogna sempre rialzarsi", cerca di diventare un esempio per tutte le persone che stanno vivendo una situazione simile alla sua.