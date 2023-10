Tiziano Ferro torna a parlare dopo il divorzio: "Sognavo uno scenario diverso"

A due settimane dall'annuncio del divorzio da Victor Allen, Tiziano Ferro torna sui social per ringraziare fan e amici che gli stanno facendo sentire tutto il loro affetto in un momento così difficile. Il cantante ha pubblicato una foto - scattata da sua figlia Margherita - mentre nel salotto di casa legge il suo libro, che sta per uscire.

"Sono fortunato. Non ho mai conosciuto la vera solitudine" ha scritto nel post, raccontando qualcosa di questi giorni: "Pure qui, a decine di migliaia di chilometri da chi mi conosce davvero, ho sentito l'abbraccio potente che solo i veri amici sanno concederti. Questa è una settimana speciale per me: esce il mio primo romanzo. Sognavo uno scenario diverso per il giorno della sua nascita ma non importa. La valanga d'affetto che sto ricevendo è così potente da far rumore. E quello, adesso, è tutto ciò di cui ho bisogno. Vi voglio bene".

Tiziano Ferro sarebbe dovuto venire in Italia in queste settimane proprio per presentare il libro. Gli incontri con il pubblico - in programma da tempo - sono saltati perché il cantante non può lasciare gli Stati Uniti, dove vive con i figli. "Chiedo immensamente scusa, ma adesso loro sono la mia priorità" aveva fatto sapere sui social, ed è stretto a loro che sta attraversando questo difficile periodo.