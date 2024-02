Tiziano Ferro su Emma: "Ha fatto un gesto epocale nei miei confronti". E si emoziona

Tiziano Ferro quattro anni fa era uno dei protagonisti di Sanremo al fianco di Amadeus. Oggi, però, il cantante di Latina ha dovuto seguire il Festival da lontano e nello specifico dagli Stati Uniti dove si trova attualmente insieme ai suoi bambini, "bloccato" dopo la separazione con l'ex marito Victor Allen, annunciata lo scorso settembre 2023. E la mancanza del palco dell'Ariston per Tiziano si è fatta più che sentire, soprattutto in questo anno difficile in cui sta affrontando un brutto divorzio con conseguente l'impossibilità di portare i suoi figli in Italia con lui. Un momento psicologicamente duro per Tiziano Ferro che, però, ha trovato conforto nel bellissimo gesto di Emma Marrone nei suoi confronti. Emma, infatti, tra le cantanti in gara a Sanremo 2024, ha deciso di portare nella serata cover di Sanremo proprio le canzoni più belle di Tiziano Ferro da Sere Nere a Non me lo so spiegare e di farlo per omaggiare, insieme a Bresh, uno dei cantanti più iconici della musica italiana.

Gesto che Tiziano ha particolarmente apprezzato mostrando a tutti la sua commozione su Instagram per la vicinanza di Emma e la sensibilità di stargli vicino nel periodo buio che sta affrontando.

Piuttosto emozionato, Tiziano, dall'America ha ringraziato Emma e lo ha fatto con parole dolcissime che hanno colpito tutti.

"Non mi sono espresso su questo Sanremo perché ho troppi amici che partecipano - ha detto Tiziano -. Quando ho visto la lista ho pianto perché sarei andato volentieri a cantare con uno di loro - Però il mio abbraccio va in particolare a Emma. Io non faccio favoritismi però il suo gesto per me è epocale. Il fatto di evocare la mia musica a Sanremo in questo periodo nel quale sono completamente in ritirata è stato uno dei gesti più belli che mi sono mai stati rivolti nella vita, grazie Emma, grazie Bresh".

Così, Tiziano, ha voluto ringraziare pubblicamente Emma sottilineando ancora quanto il suo gesto di cantare le sue canzoni a Sanremo sia per lui "l'abbraccio più concreto che abbia mai ricevuto". E Tiziano non vede l'ora di ricambiare il gesto.