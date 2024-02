Tiziano Ferro, il dolcissimo video della figlia che parla italiano (e la sua reazione)

Tiziano Ferro non sta attraversando un periodo semplice, come ha fatto sapere sui social - condividendo con i follower le sue fragilità - ma l'amore dei figli è senza alcun dubbio ciò che più gli dà forza. Il cantante è papà dei gemelli Margherita e Andres, di due anni, che sono rimasti a vivere con lui, a Los Angels, dopo il divorzio da Victor Allen.

Ferro non può rientrare in Italia per motivi burocratici legati proprio ai bambini - avuti con l'ex marito negli Stati Uniti - e non poter riabbracciare la sua famiglia e gli amici più cari, in questo momento, è un altro motivo di sofferenza. A ridargli il sorriso però ci pensano proprio loro. La settimana scorsa si sono scatenati insieme a una festa di carnevale, vestiti da Acquaman e Miss Appaxi, mentre il cantante indossava solo una maschera sugli occhi. Ieri, invece, la piccola Margherita gli ha scaldato il cuore parlando in italiano.

Margherita parla italiano: il video

Vivendo a Los Angeles, la lingua che ascoltano principalmente i gemellini è l'inglese, ma papà Tiziano a casa non gli fa mancare lezioni di italiano. Nel video pubblicato tra le storie Instagram, Margherita è seduta sulle sue gambe e conta i pupazzi su un libro: "Uno, due, tra, quattro". Tiziano Ferro non trattiene la gioia: "Come rendere orgoglioso un papà italiano quando hai solo due anni".