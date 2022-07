Totti, Blasi e Noemi Bocchi: "Il patto era che nessuno si facesse beccare con altre persone"

Detto, non detto, verità negate, verità celate. Sulla separazione di Ilary Blasi e Francesco Totti le suggestioni sono così tante che diventa sempre più difficile capire se sia solo gossip o ci sia anche un fondo di verità sotto le varie speculazioni. Il settimanale Chi, dopo aver pubblicato le foto di Totti sotto casa di Noemi Bocchi (foto che forse potrebbero essere le colpevoli della separazione, la famosa goccia che fa traboccare il vaso ndr) torna a parlare del trio, inaspettato, ma sempre più concreto che la paparazzata ha portato alla luce del sole.

Il presunto tacito accordo tra Totti e Blasi

"Totti ha negato fino alla noia una relazione con Noemi - scrive il settimanale - Al punto che Ilary ha smentito le voci di un possibile tradimento del marito parlando di una brutta figura dei media. Se lo ha fatto, è perché era sicura di non essere smentita dai fatti". Proprio sul fattore credibilità si giocherebbe la partita della separazione: "Per questo si è molto arrabbiata quando ha saputo delle foto di Chi. Il patto era che nessuno si facesse sorprendere con nuove o vecchie fiamme".

Queste parole pubblicate sul settimanale lascerebbero intendere che tra moglie e marito ci fosse un tacito accordo di rispetto mediatico e infatti "Forse Totti senza quelle foto, avrebbe continuato a salvare le apparenze e il matrimonio e a frequentare in segreto Noemi". Ma si sa, soprattutto se si è vip e al centro dell'attenzione, è difficile riuscire a mantenere un segreto per troppo a lungo, prima o poi i nodi vengono al pettine: uno dopo l'altro, persone di cui non si sanno - e non si sapranno mai - i nomi hanno confermato di aver visto Noemi e Francesco in ristoranti, tra Roma, Monte Carlo e Tirana, e allo stadio. Prima delle foto del magazine tutto taceva, ma già qualcosa stava iniziando a sgretolarsi se è bastata la notizia di alcuni scatti a far sbottonare chi sapeva. E se è vero che la prima a farsi trovare con messaggini compromettenti è stata Ilary, Francesco dal canto sua dato molto su cui parlare.

Totti e gli amici che lo proteggono

Mentre Ilary è in Tanzania, secondo Chi, "gli amici di Totti cercano di evitare che il Capitano raggiunga Noemi senza più curarsi della forma e delle apparenze. Sarebbe un autogoal per un giocatore che ha sempre mirato alla porta giusta". Ma il settimanale aggiunge un altro tassello, Francesco avrebbe trovato in Noemi una sorta di porto sicuro che lo ha "portato indietro nel tempo, si è mostrata comprensiva, entusiasta, lusingata delle attenzioni del Capitano, l'ottavo re di Roma". E "Noemi aspettava Totti così come aspettava che arrivasse il suo momento, E, adesso che è arrivato, giocherà anche lei la propria partita".