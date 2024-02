Travaglio sulla separazione dei Ferragnez: "Colpa mia? Ho detto quello che sanno tutti"

"Sei fissato con Selvaggia Lucarelli perché ha trasformato tua moglie in Wanna Marchi". Le dichiarazioni fatte giorni fa da Marco Travaglio a Muschio Selvaggio - il podcast di Fedez - sarebbero costate molto care al rapper, cacciato di casa dalla moglie perché infastidita non solo da certe parole ma soprattutto dall'atteggiamento passivo di suo marito davanti ad affermazioni così pesanti. O almeno questo si vocifera.

Ospite del programma Accordi&Disaccordi, Travaglio è tornato sull'argomento: "Se è colpa mia? Non credo che ci si possa separare per così poco. È vero che siamo in un'era di superficialità, ma così superficiali da separarsi e porre fine a un matrimonio con due bambini per una frase... Io ho detto una cosa che sanno tutti, cioè che lo scoop di Selvaggia Lucarelli sul pandoro di finta beneficienza e sulle uova di sempre finta beneficienza ha trasformato nell'immaginario collettivo, non in tribunale perché non ci sono condanne e non mi sembra materia da processo penale, la Santa Chiara in Wanna Marchi. Questo è quello che è successo".

Il giornalista, dunque, non si rimangia nulla. Anzi, affonda il colpo: "Cosa avrebbe dovuto replicare, poveretto? - continua, riferendosi a Fedez - Credo che lo sappia anche lui. Magari non va tanto d'accordo con la lingua italiana, ma sui media ci lavora e ci gioca, quindi credo sia consapevole del danno reputazionale, non per colpa di Selvaggia, derivato dalle azioni di Chiara Ferragni. La colpa non è di Selvaggia, ma di Chiara, dell'influencer tra le più popolari al mondo con 30 milioni di follower. E anche su questo vedremo se sono tutti autentici o meno. Sul resto, sulla sfera privata, non voglio fare nessun tipo di commento e nemmeno infierire in un momento così negativo per entrambi. Farei un'oscenità, ci sono dei bambini di mezzo".