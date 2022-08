Quasi distrutto il Twiga di Briatore e Santanchè: "Chi esulta è uno sfigato", Bassetti dalla loro parte

Il maltempo che ha colpito la Toscana ha causato molti danni e anche due morti ha devastato la costa della Versialia. Molti gli stabilimenti balneari distrutti tra cui anche il Twiga di Flavio Briatore e Daniela Santanchè. I video condivisi sui loro social, soprattutto da Santanchè, mostrano il locale in gran parte danneggiato. A seguito di tale immagini in molti sui social hanno gioito per tali danni e proprio a loro si è rivolto Briatore nel video postato su Instagram. "Una tromba d'aria ha distrutto metà Twiga - ha spiegato l'imprenditore - Abbiamo fatto felici un mucchio di persone, sfigati… Io non riesco a capire in che paese dei rancorosi viviamo, diamo lavoro a 150 persone, ma sono felice di vedere che in molti gioiscono per quello che è successo". Briatore poi ha dichiarato: "Io però voglio essere solidale con gli imprenditori che come noi hanno visto il loro lavoro sfumare in poche ore"."Tanti sono felici delle disgrazie che capitano agli altri. Ci rimbocchiamo le maniche e riapriamo".

A corredo del video la didascalia: "Il Twiga e tante strutture della Versilia devastate dalla tromba d’aria... e a coloro che hanno manifestato gioia per quanto accaduto, dico: siete delle …". In poche ore sono stati distrutti mesi di lavoro "fa piangere il cuore. Gli sfigati contenti perché il Twiga ha perso 20 o 50 tende non vanno considerati: sono delle m..." aggiunge ancora Briatore.

Anche Daniela Santanchè ha parlato delle sue emozioni dopo quello che è successo: "Dopo tutto il lavoro, tutto quello che facciamo, la tromba d'aria è arrivata sul Twiga. Tutto distrutto, tutto crollato. Non ho parole per esprimere il mio stato d'animo". Poi l'imprenditrice fa un resoconto anche dei danni fuori dalla struttura: "Un albero è caduto proprio fuori da casa nostra. Un altro ostruisce il passaggio. Purtroppo la perturbazione non è finita, stasera è previsto altro maltempo".

Matteo Bassetti ha commentato il video messaggio di Briatore e ha espresso la sua vicinanza: "Mi spiace molto ma sono sicuro che Te e Daniela lo farete più bello di prima. Siete i numeri 1. Un forte abbraccio. Sempre dalla vostra parte di imprenditori di successo".

In realtà quello che ha colpito il Twiga non è una tromba d'aria ma un downbrust (ovvero una raffica di vento discendente).