Uomini e donne, le dame rifiutano il bacio e Alessio rimane con "un cerino in mano"

Dopo la chiusura della frequentazione con Barbara (De Santi), anche Claudia, la dama pugliese con la quale stava uscendo, decide di mettere la parola fine alla frequentazione con Alessio, il cavaliere piemontese dagli occhi di ghiaccio.

Nonostante Claudia e Alessio abbiano trascorso una piavecole serata insieme, alla richiesta di un bacio da parte del cavaliere la dama non ci sta. Il confronto a centro studio tra i due protagonisti del Trono over è molto accesso. La dama sottolinea come la sua ritrosìa nasca dal fatto che lui voglia baciare tutte. Nella discussione si inserisce anche Barbara la quale sottolinea come lo veda solo come un amico.

Alessio non crede ad una parola, convinto del fatto che la bresciana sia attratta da lui. Claudia, dal canto suo, vede molta ambiguità nelle parole del cavaliere: "Mi avevi detto che eri pronto a trasferirti a Lecce per lavoro", sottolinea la dama in studio.

Gli animi si scaldano e nel dibattito si inseriscono anche Tina e Gianni che accusano di falsità il cavaliere. Il piemontese non ci sta e dice di sentirsi: "Portato a spasso" dalle due dame.

La discussione si conclude con una rottura drastica e Claudia decide di aprirsi ad una nuova frequentazione con un altro cavaliere.