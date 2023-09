Uomini e donne, Maurizio esce con un'altra dama: nel Trono classico scatta il primo bacio

Primo bacio di stagione. È quanto accaduto nelle ultime registrazioni di Uomini e donne. A rivelarlo è Lorenzo Pugnaloni che attraverso i social ha raccontato qualche indiscrezione relativa alle puntate che saranno messe in onda nelle prossime settimane.

Per quanto riguarda il Trono classico, Brando ha portato in esterna Beatriz e Silvia. E con la corteggiatrice "contesa" con Cristian, è scattato il primo bacio. Da sottolineare anche l'eliminazione di un'altra corteggiatrice che, non ha preso bene la cosa e, secondo quanto riportato da Pugnaloni, Brando è andata su tutte le furie.

Uscita doppia anche per Manuela che ha approfondito la conoscenza con Carlo e Michele mentre del tronista romano non s'è parlato.

Sul fronte Over, occhi puntati sul Gemma e Maurizio. I due hanno trascorso dei giorni insieme in Sardegna, dove il cavaliere era impegnato per lavoro, ma tra i due non sembrerebbe essere successo nulla. La novità sta però nel fatto che Maurizio ha deciso di uscire anche con un'altra dama. Non è dato sapere come Gemma abbia preso la cosa.