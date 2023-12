Uomini e donne, Andrea Cerioli esalta la bellezza della compagna prossima al parto

Non capita spesso di leggere post così intensi e carichi d'amore scritti da un futuro papà nei confronti della sua compagna, nonchè madre della propria figlia. Ma questa gravidanza ha fatto scoprire un lato di Andrea Cerioli che ancora non aveva mostrato. Un lato romantico e super innamorato delle sue donne: la fidanzata Arianna Cirrincione e la bimba che porta in grempo e che nascerà a breve.

Dall'annuncio della gravidanza, alla scoperta del sesso, l'ex tronista si è mostrato molto attento, partecipe, ma soprattutto emozionato all'idea di allargare la famiglia. E proprio nelle scorse ore ha condiviso un post che racchiude tutto questo: "Dato che non ti piaci mai, mai…Dato che non sei incinta tutti i giorni...Dato che per me sei bellissima…La metto io…che per me, sei uno spettacolo!" scrive Cerioli pubblicato una foto della compagna con il pancione.

I due si mostrano spesso ironici e complici e, come tutte le mamme, l'ex corteggiatrice ha dovuto fare i conti con un corpo che cambia e del quale è stata sempre molto autocritica. Una trasformazione che piace invece al compagno, futuro papà, che freme all'idea dell'arrivo di questa bimba che andrà ad allargare la famiglia.