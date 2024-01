Uomini e donne, Armando e l'affondo a Cristina: "Sei andata avanti solo perchè era Alessandro di Ida"

Il ritorno in studio di Armando è coinciso con il momento di grande tormenta tra Alessandro e Cristina e visti i trascorsi tra lo storico cavaliere e la dama platinata, le provocazioni non sono mancante.

Sotto accusa il repentino cambio di posizione della dama che si è avvicinata all'ex di Ida Platano pur avendo dichiarato di avere delle resistenze in quanto Alessandro non rispecchia il suo prototipo di uomo. Secondo Armando: "Come mai con gli altri che ti piacevano esteticamente hai chiuso subito e con Alessandro sei andato avanti solo perchè è Alessandro di Ida, solo perchè ti saresti trovata in determinate situazioni?". Lo storico cavaliere è convinto che la dama non si sia fatta coinvolgere ma di aver voluto cavalcare l'onda perchè con Alessandro si sarebbero create delle dinamiche.

E nel fuoco incrociato di studio Cristina decide di chiudere con Alessandro. "Questa è una bella scusa impachettata" chiosa Tina nei confronti della dama che nel tempo di una registrazione ha cambiato idea sul portare avanti o meno la conoscenza con Alessandro, almeno due volte. Ma potrebbe non essere finita qui. Le anticipazioni delle prossime puntate promettono dei nuovi cambi di scena.