Uomini e donne, amori in corso per Armando Incarnato?

Nel programma non è mai riuscito ad instaurare una frequentazione continuativa con nessuna dama e in più occasioni è stato accusato di rimanere nel dating show solo per mantenere alta la sua popolarità, interessato più allo spettacolo che alla ricerca dell'anima gemella. Ora sembra che Armando Incarnato non sia più single e cupido abbia lanciato la sua freccia all'esterno del programma.

L'indiscrezione arriva da Amedeo Venza il quale sostiene che da un mesetto il cavaliere si stia vedendo con una donna ma puntualizza: "A settembre tornerà in studio e dirà che quest'estate ha frequentato relativamente una persona ma non è andata...". Sarà quindi una relazione destinata a concludersi con un nulla di fatto? O davvero ha trovato la sua anima gemella?

Al momento nessuna smentita nè altra presa di posizione da parte del cavaliere. Ma se le previsioni di Venza sono corrette Armando si troverà nuovamente a centro studio oggetto di critiche da chi, da anni, sostiene che sia lì solo per visibilità e non per un reale interesse nel trovare una compagna di vita.