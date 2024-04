Uomini e donne, Ida rifiuta un ballo e Mario dà in escandescenze: "Non la voglio più corteggiare"

La scena si ripete ma ora la domanda è: stanno giocando o semplicemente hanno due caratteri incompatibili al punto tale da non saper andare oltre? Ancora una volta, nel Trono classico, l'attenzione è su Ida e Mario. Tutto nasce dall'invito ad un ballo che la tronista evita. Gesto che manda in escandesenze il campano che si alza in piedi e annuncia di non volerla più corteggiare.

Una "scenata" che porta ad un intervento di Maria De Filippi. "Tu usi delle parole troppe forti per una donna - dichiara la padrona di casa aggiungendo dei particolari di cui il corteggiatore era ignaro - Quando lei ti fa il regalo di compleanno, e ti elenca tutte le volte che tu non hai voluto questo regalo, tu la prendi male, ma lei la prende malissimo. Lei aveva chiamato sua nonna che ha 89 anni per farti un video di auguri, quando tu prendi e te ne vai dal camerino lei è arrivata oggi che è arrabbiata, delusa, in dubbio su quanto a te interessi lei perchè lei presume che quando te ne vai perchè hai altro da fare".

Mario risponde portando il suo punto: "Lei mi dice fammi capire che ti interesso, le chiedo di ballare perchè io ho bisogno del contatto fisico e tu (rivolgendosi a Ida) lo eviti. Io non pretendo che lei dimentichi ma almeno che facciamo qualcosa in più.." e la tronista precisa "e tu dichiari di andartene".

Maria De Filippi cerca di spiegare che alla base di questi screzi continui c'è il fatto che Ida non si fida di lui ma aggiunge anche un passaggio non da poco: "Lei è lì che sta aspettando che ti comporti come Pierpaolo" ma Mario fatica a capire e vede solo la freddezza della tronista nei suoi confronti. Nel frattempo tra Pierpaolo e Ida sembra essere tornato il sereno.