Uomini e donne, Ernesto e l'affondo a Barbara: "Per colpa sua non sono visto di buon occhio"

È trascorso più di un mese dalla brusca rottura tra Ernesto e Barbara, protagonisti del Trono over, ma ancora si parla di quella frequentazione che sembra avere ripercussioni sull'approccio del cavaliere con le altre dame.

"Il fatto che io mi traino ancora la storia con Barbara credo che all'interno del parterre femminile non sono visto di buon occhio", dichiara Ernesto sotttolineando come Marianna, la dama con la quale sta uscendo ora, fosse intenzionata a chiudere la frequentazione perchè ha visto un centro studio con Barbara. La bresciana smentisce le dichiarazioni di Ernesto e rincara la dose alludendo ad una frequentazione extra studio con Cristina. La bionda platinata si difende dicendo che si conoscono da 10 anni ed è vero che la reputa la più fi** di tutte ma...in amicizia.

Barbara è convinta che il cavaliere non sia in buona fede e anche Tina riprende la dama dicendo: "Mi sembra sempre che tu voglia screditarlo...perchè?". Ernesto replica dicendo: "Hai problemi di infantilismo" e parte un battibecco pesante dove si inseriscono anche gli opinionisti: "Lei avvisa le altre donne: state attente perchè non valete nulla...devo dirtelo io che sei difficile di carattere?! Continui a screditarlo perchè ti piace ancora...forse". E il diverbio si sposta poi tra Cristina e Barbara che si urlano di ogni cercando di infangarsi a vicenda.