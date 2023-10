Uomini e donne, Barbara scansa i "limoni facili" e chiude sia con Alessio che con Gianluca

Non decolla la frequentazione tra Alessio e Barbara De Santi. La dama, rientrata in trasmissione dopo anni di latitanza, era uscita con il 45enne piemontese in un paio di occasioni ma quando ha capito di non essere il suo unico interesse ha deciso di chiudere nonostante le piacesse molto.

Finita involontariamente al centro di un "triangolo" con Claudia (con la quale Alessio era andato ben oltre concedendole baci appassionati) la bresciana si è scansata in fretta e ha provato a concentrarsi su Gianluca. Nonostante il cavaliere non l'avesse colpita, dopo un'uscita l'ha rivalutato ma un dibattito in studio con un'altra dama (Cristina) ha rimescolato le carte in tavola.

Barbara ha giudicato fuori luogo alcuni interventi di Gianluca e ha preferito defilarsi prima di uscire una nuova volta con il cavaliere. Quasi amareggiata, è tornata nel parterre dicendo di non voler avere a che fare con tutte queste problematiche. Nel frattempo Alessio sembra non voler mollare la presa e, nonostante Barbara abbia messo un punto, prova comunque a strapparle un'uscita.