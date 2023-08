Uomini e donne, Beatrice Valli al veleno: "Ho la tata ma non è vero che non faccio un c***o"

Beatrice Valli torna a sfogarsi sui social, stanca dei continui commenti velenosi a cui è soggetta. Questa volta la questione è l'aver preso una baby sitter e di portarla in vacanza con la famiglia.

Fino all'arrivo di Bianca (la sua secondogenita) ha rifiutato un aiuto esterno poi l'arrivo della terza e quarta figlia hanno cambiato le carte in tavola e si è vista costretta a prendere una baby sitter che in questi giorni la sta anche seguendo in vacanza per aiutarla in particolar modo con Matilda Luce, la piccolina di casa.

"Ho una persona che mi aiuta per la Mati - ha dichiarato l'influencer - perchè altrimenti non ce la potrei fare, non potrei dedicarmi agli altri tre al 100% e alla Mati stessa soprattutto per la questione dell'allattamento, perchè me lo tiro ogni due ore, il fatto di poter dormire. Con Azzurra l'ho fatto i primi tre mesi solo per la notte per la Mati mi sto facendo aiutare durante il giorno perchè la notte la Mati dorme con me. Quindi se decido di fare una vacanza tutti insieme assolutamente un aiuto mi serve per forza".

Aiuto che non significa per la madre "non fare un c***o - ha dichiarato l'influencer sui social - io vorrei farvi venire qua a vedere il cavolo che non faccio come pensate voi qual'è. Prima di giudicare mi piacerebbe farvi venire qua una giornata con me e farvi vedere quello che faccio". Parole che non vogliono essere una giustificazione: "Semplicemente tutti noi possiamo avere una mano in casa...questo non significa che stiamo tutto il giorno sul divano anzi, ma che siamo un po' più tranquilli nella gestione dei bambini perchè abbiamo qualcuno che ci sta aiutando, supportando, in una gestione normalissima".