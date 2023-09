Uomini e donne, Brando e Cristian mettono gli occhi sulla stessa corteggiatrice: lei prende tempo

La prima esterna è stata con Brando. Un'uscita molto intesa dove Beatrix, la corteggiatrice di origini brasiliane, ha deciso di raccontarsi senza filtri parlando di quel senso si abbandono condiviso con il tronista. Poi è arrivato Cristian, che colpito dal racconto della ragazza ha deciso di raggiungerla in camerino. Tra i due è nato un confronto molto scanzonato dove oltre "alla storia" (ovvero al passato di lei) i due si sono raccontati. Lei ha cercato anche di stemperare i toni con qualche battuta del tipo: "Leggi?" e il tronista romano si è messo a ridere.

Questo interesse non ha scomposto molto Brando che, venuto a conoscenza del loro incontro ha proseguito dritto. Il tronista trevigiano infatti non aveva portato in esterna Beatrix ma un'altra giovane dj (che a Maria De Filippi ricorda Emma Marrone) con la quale ha trovato molte affinità ma al tempo stesso è sembrato spaventato da quel passato simile, ovvero l'assenza della figura paterna e la ricerca (forse) di colmare un vuoto troppo grande che ha frenato il tronista.

In tutto questo Beatrix è rimasta a guardare, pur non dichiarandosi espressamente per uno dei due, e al momento del ballo ha preferito avvicinarsi a Cristian che ha confessato di non saper ballare.