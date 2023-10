Uomini e donne, Brando sbotta contro Beatriz: "Fatti i ca**i tuoi"

Il nome di Beatriz continua ad essere al centro della scena nel Trono classico.

A far discutere, ora, è una conversazione tra la corteggiatrice di origini brasiliane e Virginia, ragazza che sta conoscendo Cristian. Uno scambio di battute tra le due non è passato inosservato al tronista romano che, ha chiesto a spiegazioni alla sua corteggiatrice. L'argomento di conversazione tra le due è proprio Cristian e il diretto interessato, saputo il contenuto, si inalbera poichè trova fuori luogo il fatto che Beatriz continui a parlare di lui dal momento che ha deciso di continuare con Brando.

E se tra i due partono una serie di scambi verbali, l'intervento che zittisce tutti è quello di Brando che si rivolge a Beatriz e le dice: "Perchè non ti fai i ca**i tuoi?" proprio a sottolineare come la corteggiatrice stia facendo del chiacchiericcio inutile nel parterre.

In tutto questo Brando prosegue la conoscenza con Raffaella, la giovane campana che non vede di buon occhio Beatriz e bacchetta il tronista per l'effetto che fa su di lui e c'è comunque una Virginia convinta che Cristian provi ancora interesse per Beatriz e nonostante il tronista provi a sopire i suoi dubbi lei continua a nutrire delle riserve.