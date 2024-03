Uomini e donne, Daniele ha puntato Beatriz: "Sapevo che non saresti stata la scelta"

Un ritorno fugace, una richiesta inattesa e un "No grazie" che ha chiuso ogni speranza al tronista. Beatriz D'Orsi, torna nello studio di Uomini e donne su richiesta del nuovo tronista Daniele Paudice.Per qualche puntata hanno condiviso lo stesso studio, da prospettive diverse, lui tronista e lei corteggiatrice di Brando. Ora che i giochi si sono chiusi, per lei, Daniele ha chiesto alla redazione di sedere nel parterre delle sue corteggiatrici.

"Per quel poco che ho visto, quando non c'è stata scelta - ha spiegato il tronista - so che è magari una cosa prematura, ma siccome mi sentivo che non venivi scelta, se a te fa piacere..."

"Non è tanto il tempo, io sono pronta a rimettermi in gioco - ha dichiarato l'ex corteggiatrice - sono spiazzata, ti ringrazio ma non sono interessata".

Senza troppi giri di parole la giovane milanese ha chiuso ogni speranza al campano.