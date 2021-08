Uomini e donne, Beatrice Valli ha il Covid: critiche per non essersi vaccinata, lei replica

In queste ore l'influencer da oltre 2 milioni di followers è presa a bersaglio di molti utenti che hanno da ridire sui protocolli non rispettati (come il non uso della mascherina) e sulla mancata vaccinazione sua e del compagno Marco Fantini

Monta la polemica dopo le dichiarazioni dell'ex corteggiatrice Beatrice Valli che ha comunicato via social di essere in isolamento dopo la scoperta della positività al Covid mentre si trova in vacanza a Forte dei Marmi. Positività sua e di tutta la famiglia.

A poche ore dall'annuncio, si sono susseguiti una serie di messaggi indirizzati all'influcencer da oltre 2 milioni di followers i quali sottolineano come in primis il figlio Alessandro fosse stato contatto di positivo (ovvero del padre Nicolas Bovi) e non abbia rispettato l'isolamento e poi sul fatto che lei e il compagno non fossero vaccinati.

"Non posso fare il vaccino ora"

A chi le imputa il fatto di non aver rispettato i protocolli la Valli sottolinea come il figlio non fosse stato a contatto con il papà, bensì fosse stato con i nonni mentre sulla questione vaccino lei precisa il fatto di essere impossibilitata a farlo in quanto arriva da sta seguendo una cura ormonale che le impedisce di fare il vaccino anti Covid, al momento.

Non solo, c'è chi sottolinea come in vacanza lei e il compagno si siano mostrati spesso senza mascherina, accuse che la Valli rispedisce al mittente.