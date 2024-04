Uomini e donne, Brando e Raffaella post scelta: "La distanza non aiuta ma...tra qualche giorno ci vediamo"

La neo coppia uscita da Uomini e donne sta avendo molto seguito sui social. Dopo la scelta infatti sono nate varie fanpage a supporto di Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto, nonostante ci fosse una fetta importante di utenti che sperava che la scelta fosse Beatriz.

Dopo la messa in onda dell'ultimo atto de lungol percorso di tronista di Brando Ephrikian, in molti hanno attso foto o dirette attraverso i social, curiosi di vedere come procede (e se resiste) questo amore nato sotto le telecamere. I due innamorati hanno condiviso scampoli di vita quotidiana facendo capire di aver trascorso un post scelta nella romantica Venezia poi si sono divisi per trascorrere la Pasqua con le rispettive famiglie e, non vedendoli insieme, c'è chi si è subito allarmato.

Entrambi hanno aperto un box domande sui social dove si sono raccontati. Inevitabile la domanda a Brando sul dove fosse Raffaella e l'ex tronista ha scritto: "La distanza non aiuta sicuramente Treviso - Napoli...mi piacerebbe dire "amore scendi che andiamo a cena" Nonostante ciò tra qualche giorno ci vediamo". Poi ha parlato di sè e di come la sua timidezza iniziale fosse stata fraintesa, ha ringraziato chi l'ha definito un ragazzo d'altri tempi, garbato, educato, e sul fatto di come questa esperienza l'abbia fatto crescere ha scritto: "Inizialmente l'avevo presa sottogamba come esperienza, invece alla fine si è rivelata un'esperienza altamente significativa per me, che mi ha cresciuto tanto come persona..Non ero abituato ad esternare i miei sentimenti e le mie sensazioni apertamente...tendevo sempre a tenermi tutto dentro".