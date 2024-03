Uomini e donne, Brando sceglie Raffaella: non di testa ma di cuore

"È stata una scelta difficile ma che oggi ho chiara". Cambio d'abito per Brando e le due pretendenti: Raffaella e Beatriz, che voltano pagina rispetto alla scorsa settimana quando il tronista all'ultimo si era detto indeciso e incapace di fare una scelta.

Dopo aver ripercorso le ultime esterne con entrambe, Brando ha scelto di partire da Beatriz: "È stato un percorso lungo, a tratti faticoso ma allo stesso tempo bello, istintivo - ha dichiarato il tronista - sei la prima tra tutte le ragazze che tra tutte avevo notato, la prima che ho portato in esterna...Subito ci capivamo e poi è cominciato un po' a tracollare questa nostra intesa...Tutti i momenti no mi hanno distaccato tanto e da questi momenti, per quanto ci fosse quella sintonia non è più tornata completamente. Voglio che tu sappia che io sono felicissimo che tu abbia fatto parte di questo percorso. Sei molto di più di quello che hai tirato fuori qui. Però non sei tu la mia scelta".

Parole che hanno fatto scendere le lacrime sul viso di Beatriz: "L'avevo intuito ma ti ringrazio perchè dopo due anni e mezzo sono riuscita a sentire qualcosa per qualcuno e ti ringrazio. Non mi precluderò più l'opportunità di conoscere qualcuno".

È arrivato dunque il momento di Raffaella: "All'inizio mi aveva fatto sorridere quella tua domanda, in fase conoscitiva: "A te piace mangiare?" - dichiara Brando rivolgendosi alla campana - Non ti avevo guardata e ti avevo eliminata poi, io che sono riflessivo ho detto: No, non è il caso".

Arrivando quindi al momento clou con queste parole: "Trovare una persona che ti faccia sentire a tuo agio, te stesso, a non pensare troppo quando sei insieme...è stato davvero un percorso intenso però non sei tu la mia scelta razionale, sei la mia scelta fatta con il cuore". Parole non a caso dal momento che la corteggiatrice, convinta di non essere la scelta, a più riprese aveva chiesto al troinsta di fare una scelta di cuore e non di testa.

I due si sono quindi stretti in un abbraccio intenso, sotto i petali che scendevano a centro studio. È l'inizio di una nuova storia.