Uomini e donne, compleanno amaro per Mario: Ida stanca dei suoi corteggiatori

Nemmeno il compleanno fa sciogliere la tensione tra Ida e Mario. Nonostante la tronista abbia deciso di fare un regalo al suo corteggiatore (una felpa e una torta a forma di pallone da basket) il mood è quello di una donna stanca e che non si sente corteggiata. Il campano riesce a strappare un ballo ad Ida ma: "Solo perchè è il tuo compleanno", dichiara la tronista.

Il volto corrucciato di Ida traspare una situazione di insofferenza da parte della donna che, a più riprese, dice di patire il fatto che i suoi corteggiatori non si comportano da corteggiatori.

Non è più distesa la situazione con Pierpaolo. Nonostante il corteggiatore entri in studio con un fascio di rose per la tronista e si dica dispiaciuto delle discussioni avute nella puntata precedente, Ida si mostra ancora indisposta nei suoi confronti.

L'altra faccia della medaglia è Mario che si sente messo da parte. Parole che fanno inalberare la tronista la quale si dice stanca di fare tutto lei. Chissà se la situazione si sbloccherà o ad ogni puntata qualuno dovrà recriminare qualcosa a scapito di una frequentazione che di fatto si è arenata, su entrambi i fronti.