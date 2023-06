Uomini e donne, aria di crisi per una delle coppie più amate: cosa c'è di vero?

Cosa c'è di vero dietro alla voce che è circolata sul web circa una presunta crisi in corso tra Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione? Difficile capirlo. Per come è uscita sembrava un fake però poi le condivisioni si sono fatte insistenti tanto che di punto in bianco lui, ha condiviso una stories su Instagram dove immortala la sua compagna tra le mura di quella che è la loro casa.

Semplice depistaggio o un po' di acqua su un fuoco che ancora arde?

Analizzando la cosa sembra abbastanza improbabile che si tratti di una crisi in corso. Negli ultimi anni i due hanno fatto tutta una serie di progetti, tra cui comprare casa, che lasciano pensare ad una coppia che vuole mettere radici. Hanno anche parlato di matrimonio, pur sottolineando che non è nei loro piani a stretto giro. Negli ultimi tempi non si sono mostrati particolarmente complici sui social, questo è vero, ma da qui a pensare ad una rottura sembra tutto molto fantascientifico.

I due fanno coppia fissa dal 2019, da quando Andrea Cerioli ha scelto Arianna tra le corteggiatrici scese per conoscerlo e da allora hanno costruito anche un rapporto con i migliaia di fans che fanno il tifo per loro,