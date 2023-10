Uomini e donne, Elga Enardu e la crisi con il marito: segnali di avvicinamento?

E se ci fosse una seconda "stagione" per un amore come quello tra Elga Enardu e Diego Daddi? Se il rapporto sembrava essere arrivato al capolinea ora, qualcosa sembra essere cambiato. Le parole dell'ex tronista, in risposta alle tante domande dei followers, lasciano intendere che entrambi stiano cercando di "lavorare" per recuperare il rapporto.

Lei ha scelto di prendersi del tempo, ha lasciato la casa coniugale e dopo un primo passaggio da mamma e papà ora è tornata a vivere nella sua prima casa, dove (tra l'altro) era iniziata la convivenza con Diego Daddi. "Credo di aver fatto tutto quello che potevo fare - spiega la Enardu attraverso i social - forse avrei potuto fare di più ma ci vogliono le forze e ho scelto di venire qui a ricaricarmi, se Dio vorrà qualcosa si risolverà ma non dipende solo da me".

Un altro dettaglio che non è passato inosservato è che tra i due non ci sia una chiusura totale: "15 anni di amore...non pensavo nemmeno di doverlo dire che io e Diego ci sentiamo, che lui entra ed esce da casa, come io con lui, per i cani, per le cose da recuperare". E a chi le chiede se guardi o meno i profili social del marito lei risponde così: "Le guardo tutte le stories di Diego, guardo anche gli accessi su whatsapp".