Uomini e donne, continua la crisi tra Elga e Diego: emergono nuovi dettagli

Passano i giorni ma Elga Enardu e Diego Daddi continuano a vivere lontani e a raccontare sui social il difficile momento che stanno attraversando come coppia. La donna di tutti è perchè? Sembrava infatti impossibile che una coppia affiatata e innamorata come la loro potesse trovarsi a vivere una situazione tale. Sui motivi che hanno portato la tronista e il marito ad allontanarsi, i due diretti interessati non proferiscono parola, però entrambi si dicono sofferenti.

Appuranto che non è una questione di sentimenti svaniti, si era ipotizzato il tradimento o alcuni hanno pensato che i motivi della separazione fossero riconducibili a quel figlio che non è mai arrivato. Motivazione che è stato cassata dalla stessa Elga che, attraverso un domanda/risposta con i followers, ha sottolineato come non fosse stato quello ad allontanarli.

L'ex tronista ha parlato anche degli accertamenti fatti in quest'ultimo periodo e della diagnosi di endometriosi che le è stata fatta dopo una serie di visite e anni di terapie che non le davano però sollievo.

Quello che emerge è indubbiamente una donna tormentata, che si è stretta nell'affetto dei cari e che continua a chiedersi: "Non mi meritavo una vita felice?". Lui, di contro si è un po' aperto sui social, si è detto disposto a tutto per ricucire il rapporto ma, ad oggi, non sembra esserci risposta positiva da parte della moglie.