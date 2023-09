Uomini e donne, è crisi tra Elga Enardu e Diego Daddi: lei fa le valigie e torna dai genitori

Come un fultime a ciel sereno è arrivata la notizia della rottura di una delle coppie storiche del programma (anche se non hanno fatto lo stesso percorso), ovvero quella formata da Elga Enardu e dal marito Diego Daddi. Fino a pochi giorni fa si mostravano insieme sui social e nulla lasciava pensare che la coppia, al sesto anniversario di matrimonio potesse dirsi addio e invece, l'ex tronista nelle scorse ore ha condiviso sui social alcune stories che parlano di una rottura in piena regola.

"Sono tornata a casa, con Giulio e con Toy, la mia unica famiglia", inizia così lo sfogo di Elga Enardu che mostra poi le valigie depositate a casa dei genitori. L'ex tronista lancia poi un messaggio a quelle donne che non hanno il coraggio (vuoi perchè non hanno un'indipendenza economica) di chiudere delle relazioni che non le fanno stare bene.

Non sono chiari i motivi che hanno portato i due alla rottura, nè se si tratta di una cosa passeggera, certo è che lui non ha proferito parola sull'accaduto, lei ha parlato cuore cuore rotto in mille pezzi e la sorella gemella Serena che, al contrario, sta vivendo il suo momento da favola con Pago ha dichiarato la sua vicinanza e ha aggiunto: "Ai curiosi non chiedetemi, non chiedetele cos'è successo. Lei ha messo un messaggio sul suo profilo ma abbiate la delicatezza di andare a scavare nel profondo, di non scadere nel pettegolezzo".