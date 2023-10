Uomini e donne, Cristian fa "pulizia" tra le corteggiatrici e Brando para gli attacchi di Beatriz

Dopo il caso Beatriz, i due tronisti non mancano occasione per lanciarsi qualche frecciatina in studio. Questa volta è Brando a stuzzicare il "collega" quando una delle corteggiatrici dice di voler conoscere anche il trevigiano. Il volto di Cristian si incupisce e Brando lo punzecchia definendolo esageratamente geloso per essere all'inizio della consocenza. Tra i due nasce un piccolo botta e risposta nel quale si inserisce nuovamente Beatriz.

"Liquidata" da Cristian (dopo essersi detta indecisa tra i due) Beatriz non è più uscita con Brando che ha invece preferito conoscere altre ragazze tra cui Raffaella. La napoletana sembra avere le idee molto chiare e si dice quasi infastidita dal come Brando tenda sempre a giustificarsi agli occhi di Beatriz. Nonostante questo i due passano del tempo insieme e al momento del ballo il tronista decide di dare spazio proprio a lei.

Prosegue anche la conoscenza tra Cristian e Valeria nonostante il tronista nutra dei dubbi dopo aver scrollato le foto del suo profilo Instagram, piene di scatti con personaggi famosi. Lei si giustifica dicendo che ha fatto la stagione in Sardegna e per lavoro ha avuto modo di conoscere questi personaggi ma nulla più. La ragazza si racconta e i due scoprono di avere molte cose in comune, eccetto lo sport. Il tronista quando ha del tempo libero si concentra sullo studio mentre la ragazza è più votata ad altro.

Cristian decide anche di restringere il cerchio, per non far perdere tempo a delle ragazze che non ha interesse a conoscere e tiene unicamente Virginia, Valeria e Valentina, nonoostante Valentina abbia dichiarato di voler conoscere anche Brando per cui questa potrebbe essere una grande discrimine dal momento che il romano non vuole ragazze "indecise".