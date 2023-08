Uomini e donne, Beatrice Valli e la foto "plastica" mentre allatta: scoppia la bufera sui social

Quando un gesto d'amore innesca la polemica sui social. È quanto accaduto a Beatrice Valli nelle scorse ore. L'influencer, da poco diventata mamma della sua quarta figlia Matilda Luce, nata dalla relazione con l'ex tronista Marco Fantini, ha condiviso sui social uno scatto che di per sè dovrebbe essere rappresentativo di un momento di amore totale, ovvero l'allattamento al seno della sua bimba, ma che non è stato accolto di buon grado da tutti. Anzi.

Le critiche sono partite proprio dalla tipologia di scatto. L'influencer si mostra curata di tutto punto e gli utenti sottolineano come ci sia poco di naturale in quella foto: "Anche io allatto ma non in questa posizione plastica - scrive un utente - con capelli effetto bagnato voluto è truccata a palla! Bel messaggio ma sembra tutto molto finto a favore di fotografia". E ancora: "Puro esibizionismo", "Che foto naturale, truccata, in posa scosciata, non sapeva di essere fotografata ci scommetto", "Allattare è bellissimo... Ma di certo non in quella posizione. Tutto parla tranne di naturalezza".

Commenti sui quali è intervenuta anche la stessa influencer che ha deciso di non rispondere: "Non risponderò a nessuno di quei commenti così brutti e negativi sotto l'ultimo post - ha scritto in una stories su Ig - perderei solo tempo".