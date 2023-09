Uomini e donne, Manuela debutta sul trono e lascia un biglietto ai papabili corteggiatori

Sarà stata la presenza in studio di Filippo Bisciglia (conosciuto a Temptation Island) o di Maria De Filippi, che l'ha voluta sul trono, ma il debutto di Manuela Carriero a Uomini e donne è sembrato molto sereno nonostante l'emozione mostrata nel rivedere il video di presentazione.

Per la brindisina sono scesi dunque i papabili corteggiatori che dovranno ora confermare o meno il loro interesse a rimanenere in trasmissione. Maria De Filippi ha spiegato che sulle sedie dei corteggiatori erano stati posizionati un biglietto e una penna: questo perché la tronista ha espresso la volontà che scrivano cosa pensano di lei: "Vorrei capire quale sia la prima impressione che hanno su di me - ha spiegato - e cosa pensano di me dopo aver visto il video".

Un approccio diverso ma che mette in mostra anche anche quanto lei ci tenga a trovare qualcuno che sia realmente interessato a lei e a costruire qualcosa insieme. Come dichiarato da lei stessa, esce dalla precedente relazione (con Luciano Punzo, ex tentatore conosciuto durante l'esperienza a Temptation Island) con delle ferite importanti ma ha anche voglia di rimettersi in gioco.