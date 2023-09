Uomini e donne, Federico vs Carola parla Alice: "Non merita reazione"

"Semplicemente siediti e osserva la maggior parte delle cose non merita una reazione". Cosa avrà voluto dire Alice Barisciani con questa frase condivisa sui social subito dopo la messa in onda del confronto tra Federico Nicotera e Carola Viola Carpanelli. Il riferimento sembra chiaramente diretto a quanto visto in tv.

Che Alice non avesse preso bene la scelta di Federico e fosse anche intervenuta duramente nel post scelta defininendola una decisione dettata più dal business che altro, è cosa nota, ma si pensava che il tempo avesse lenito le "ferite" mentre, a quanto pare, l'ex corteggiatrice nutre ancora dei sentimenti (o comunque ha un interesse) nei confronti di quell'uomo che per diversi mesi aveva frequentato nel suo percorso a Uomini e donne.

L'ex tronista, dal canto suo, non ha mai proferito parola sulla sua non scelta in quanto pienamente concentrato a viversi quella relazioen che è poi sfumata nel giro di pochissimo e dalla quale Carola si guarda bene dal riprovarci. Pubblico, opinionisti, e lo stesso Federico sono portati a pensare che i sentimenti della ragazza non fossero così profondi, cosa smentita dalla piemontese che ha parlato più di incompatibilità caratteriali e atteggiamenti opprimenti.