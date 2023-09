Uomini e donne, l'atteso faccia a faccia tra Federico e Carola: lei chiude, per lui parla la rabbia d'amore

In quello studio, l'ultima volta, era scesi petali di rose a far da cornice ad una storia che sembrava partire con il piede giusto. Oggi lo scenario è ben diverso. Federico Nicotera torna a Uomini e donne ma solo perchè lei, Carola Viola Carpanelli, ha accettato l'invito della redazione ad un confronto sull'epilogo infelice della loro storia. Lei parla di oppressione, lui (forse) ancora innamorato accusa il colpo di avere davanti a sè una ragazza con la quale aveva instaurato un rapporto che sperava potesse durare nel tempo.

Quello che emerge, è forse quello che sottolinea Maria, ovvero la giovane età di lei che davanti al disinnamoramento non affronta nessuno e scappa nel cuore della notte.

Come era emerso dalle anticipazioni della registrazione di puntata, l'ex tronista è molto deluso e si sente quasi preso in giro e le chiede: "Ti sei comportata bene in 7 mesi di trono?" quasi ad insinuare qualcosa che nemmeno la redazione conosce. Lei quantomeno non ci gira attorno e sottolinea come quella storia che all'inizio è partita a mille, con una convivenza (forse prematura), in realtà si sia dissolta nel giro di poco e lei abbia scelto la libertà.

C'è da dire che il discorso tra i due segue linee opposte, che non sono destinate ad incrociarsi più.