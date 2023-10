Uomini e donne, storia al capolinea tra Lilli e Simone Florian: scoperti messaggi schock sul telefonino

Questa volta sembra essere finita per davvero e i motivi sono davvero sconvolgenti. Secondo quanto trapelato dal web, Lilli Pugliese e Simone Florian non sono più una coppia. Non ci sono conferme ufficilali da parte dei diretti interessati ma l'esperta di gossip Deianira Marzano è pronta a dichiarare che tra i due ex corteggiatori di Uomini e donn (lei di Luca Salatino e lui di Jessica Antonini) non stiano più insieme.

Non è la prima volta che tra i due si parla di storia al capolinea ma se la prima volta i due sono riusciti a ricucire il rapporto, questa volte le cose sembrano essere più difficili.

Da quanto trapelato dal web sembrerebbe infatti che Lilli abbia messo fine alla relazione dopo aver scoperto dei messaggi un po' troppo ambigui sul cellulare di lui. Si parla di richieste tipo: "Mi mandi una foto dei tuoi piedi" a svariate ragazze che, ovviamente la fidanzata non ha gradito.

Nonostante non ci siano conferme è vero anche che lei ha tolto tutte le foto di coppia dai social e questo lascia intendere che le voci trapelate dal web non siano poi così infondate.

I due avevano iniziato a frequentarsi dopo la fine del loro percorso a Uomini e donne, era stato Simone a cercare Lilli e da lì, tra alti e bassi, avevano iniziato a viversi come coppia.