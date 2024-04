Uomini e donne, dama molto criticata torna single: addio definitivo dopo la proposta di matrimonio

Una domanda su come hanno trascorso le festività pasquali scoperchia un vaso di Pandora. Paola Ruocco, dama molto discussa nel parterre femminile del Trono over torna single. La rivelazione è arrivata nei giorni scorsi durante una diretta social con Fralof. "Per quanto mi riguarda ti posso rispondere io, per quanto ha fatto lui ti può rispondere lui...Come tante relazioni, possono finire, la nostra è finita".

La relazione si è interrotta a febbraio ma solo oggi è stata resa pubblica: "Io credo che una persona che ti viene a cercare più volte, io ho aperto il mio cuore due volte...una persona che nasce quadrata non può diventare tonda". Tra i due sembra trattarsi di un addio definitivo: "Io cerco un uomo che si prenda la responsabilità di far seguire alle parole i fatti, non un perditempo", sottolinea l'ex dama.

Paola Ruocco e Daniele Lizzeri si erano conosciuti a marzo dello scorso anno e il mese successivo, avevano deciso di lasciare il programma insieme. "Il nostro amore è stato incredibile - avevano raccontato il cavaliere subito dopo la prima rottura avvenuta nel luglio scorso - Purtroppo abbiamo dei modi di pensare diversi che ci hanno portato a questo. Un amore molto bello, vissuto, io sono ancora un po’ provato. Eravamo molto complici, stavamo bene."

I due si erano poi ritrovati e ad agosto avevano deciso di riprovarci: "Non sono state tutte rose e fiori - ha raccontato Paola - poi c'èstata una vacanza lunghissima e qui sono emersi dei lati che non mi piacevano e che si sono accentuati di più. Mi sono allontanata ma lui mi è venuto a cercare, si è presentato con un anello, voleva chiedermi di sposarlo, ho evitato. È stato forse un pretesto ma forse è stato meglio così perchè molti lati non li accettavo". I due, da allora non hanno più rapporti e l'ex dama non sembra disdegnare l'idea di poter tornare nel parterre femminile del Trono Over.