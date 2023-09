Uomini e donne, Francesca Del Taglia sigle o fidanzata? L'ex corteggiatrice rompe il silenzio

Si è chiusa anche la relazione tra Francesca Del Taglia e Federico Fiorentino, l'uomo che era entrato nella vita dell'ex corteggiatrice subito dopo la rottura con Eugenio Colombo padre dei suoi figli Brando e Zeno.

Nell'ultimo periodo la toscana si era mostrata sempre sui social con i figli, oppure da sola, e questo aveva innescato il gossip tanto che era stata raggiunta da numerose domande sulla sua attuale situazione sentimentale. Ecco che ha colto la palla al balzo e via social ha risposto una volta per tutti: "Vi rispondo una volta per tutte: sono single, ho i miei figli, ho un ottimo rapporto con Eugenio (nonostante all'inizio non fosse prorprio così) e anche con terze persone. Non chiedetemelo più".

Nel frattempo il suo ex storico (nonchè ex tronista), solo qualche giorno fa, era stato al centro gossip dopo essere stato pizzicato in compagnia di Greta Rossetti, attuale fidanzata dell’ex protagonista di Temptation Island Mirko Brunetti, con il quale Eugenio Colombo aveva avuto una relazione.

Sulla cosa, l'ex tentatrice di Temptation Island, aveva spiegato di essere rimasta in buonissimi rapporti con Eugenio: "Quando lascio per me è una cosa finita e difficilmente torno sui miei passi - aveva dichiarato - Tra me e Eugenio non è stata una storia di cinque anni, che ci siamo lasciati male. Anzi. Ci siamo frequentati gennaio e febbraio e già a marzo siamo diventati amici. Alcuni dicono che ci siamo lasciati a maggio, prima di Temptation. Non è assolutamente vero. Dopo la frequentazione, siamo rimasti in buonissimi rapporti e ci sentivamo ogni giorno. Lui mi parlava delle sue frequentazioni io delle mie. Se avessi qualcosa da nascondere di certo non mi farei vedere in un posto pubblico".