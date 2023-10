Uomini e donne, ennesimo "palo" per Gemma: Maurizio non riesce ad andare oltre

Cambiano gli attori ma il finale (purtroppo) non cambia. Gemma rimedia l'ennesimo "palo" dall'ultima frequentazione in corso con Maurizio. Dopo settimane di uscite, di proposte, di doppi sensi, i due protagonisti del Trono over sono fermi al punto di partenza anche se il cavaliere, un po' para****, sostiene che sia cresciuta molto la complicità e l'unica cosa che non gli viene di fare è baciarla.

Se inizialmente Gemma tentava di capire la posizione del cavaliere ora è affranta: "Ma si può chiedere un bacio dopo un mese e mezzo che ci frequentiamo e sentirsi dire che non siamo pronti?", dichiara Gemma in lacrime. "Io non mi sento di andare oltre, l'ho detto sin dal primo giorno, io non ho alimentato nulla", prova a giustificarsi lui.

Parole che fanno insorgere lo studio: "Maurizio, non hai nessun blocco, nessuna patologia, l'unica cosa è che questa donna non ti piace", chiosa Tina Cipollari che rivolgendosi a Gemma dichiara: "Ci sei ricascata".

Nonostante la sofferenza, Gemma cerca di fargli capire come ci siano state una serie di occasioni e situazioni in cui lui lasciava intendere che...ma poi al dunque non arrivava mai.

Gianni e Tina rincarano la dose dando a Maurizio del manipolatore ma lui cerca un escamotage per uscire pulito dalla situazione. E la cosa più "imbarazzante" è che alla fine della discussione, Maurizio decide di uscire con Elena.