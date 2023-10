Uomini e donne, Gemma rilancia con Maurizio: "Hai delle labbra stupende" ma lui se la ride

Procede la frequentazione tra Gemma Galgani e il "giovane" Maurizio. Tra i due c'è sembra esserci un gran gioco di doppi sensi anche nell'ultima esterna ma quella che scalpita è proprio la dama che cerca ogni pretesto per avvicinarsi al suo cavaliere. Per spiegare quanto la torinese subisca il fascino di Maurizio, Maria De Filippi manda in onda un audio di un ballo avvenuto nella puntata precedente dove Gemma dichiara: "Hai delle labbra stupende" e la risata (di grande imbarazzo) del cavaliere fa riflettere.

Gianni è sempre più titubante, mentre Barbara De Santi, veterana del parterre femminile sembra vedere dei passi avanti da parte del cavaliere.

In tutto questo Gemma è sempre lì che attende: "Una porta aperta". È consapevole che lui abbia i suoi tempi e sembra voler rispettarlo anche se nel frattepo fa di tutto per "infilarsi" nella sua vita.

Complice la "solita" insistenza di Tina, Gemma vorrebbe raggiungere Maurizio che è sempre troppo impegnato tra lavoro e figli e lui non sembra opporre resistenza, a patto che non si presenti a casa sua perchè ha l'affidamento condiviso dei figli, avuti dalla ex, e pertanto non vuole "incursioni" fintanto che sta con loro.